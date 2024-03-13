Треть российских компаний используют искусственный интеллект — Чернышенко
11:32 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Треть российских компаний уже используют технологии искусственного интеллекта в своей работе. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии дня искусственного интеллекта в рамках международной выставки-форума «Россия».
«Треть российских компаний используют искусственный интеллект для рабочих задач уже сейчас. И, по мнению президента, которое он высказал на [конференции] AI Journey, технологии ИИ особенно важны, так как они открывают возможность повышения эффективности во всех сферах, ведь ИИ — это сквозная технология», — сказал Чернышенко.
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