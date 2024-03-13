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Группировка войск «Днепр» совершила рейд на правобережье Херсонщины — Сальдо

12:00 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штурмовая группа российской группировки войск «Днепр» совершила рейд на подконтрольное Вооруженным силам Украины (ВСУ) правобережье Днепра в Херсонской области. Российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.

«Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск „Днепр“ минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки. Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы», — говорится в сообщении.

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