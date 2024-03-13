Пограничная охрана США приведена в состояние повышенной готовности из-за беженцев с Гаити

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничная охрана США в Майами приведена в состояние повышенной готовности в связи с возможным наплывом мигрантов с Гаити, где частично введен режим ЧП. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на документ.

В письме, попавшем в распоряжение издания, отмечается, что нелегалов с острова, которые выйдут в открытое море, вряд ли получится вернуть на родину из-за нестабильной обстановки. На фоне «распада правительства» они также не скоро смогут пройти процесс репатриации.

«Береговая охрана может не останавливать гаитянские суда», — подчеркивается в письме. Если же нелегалы начнут массово высаживаться на берег, это «подорвет способность выполнять» другие задачи местной охраны, говорится в документе.

По данным ООН, которые приводит издание, за последние дни около 15 тыс. жителей Гаити были вынуждены стать переселенцами.