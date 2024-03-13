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НОВОСТИ

В России работает более 1 млн камер видеонаблюдения — Шадаев

13:05 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России работает более 1 млн камер видеонаблюдения, каждая третья задействована в системе распознавания лиц. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на пленарной сессии дня искусственного интеллекта в рамках Международной выставки-форума «Россия».

«У нас в России больше миллиона камер стоит, которые смотрят за безопасностью. И в местах проживания, и в общественных местах, и на объектах транспорта, на дорогах. На сегодня у нас фактически каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц. Все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера», — сказал Шадаев.

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