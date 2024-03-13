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НОВОСТИ

В Киеве предлагают молиться не за мир, а за новое оружие и решимость союзников

13:20 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что молиться следует за высокотехнологичное оружие, а также решимость союзников. Таким образом он прокомментировал в разговоре с газетой Corriere della Sera недавние слова Папы Римского Франциска о необходимости мирных переговоров как смелого шага.

«Демократический мир и Папа Римский не должны попадаться на слова-ловушки, как прекращение огня или переговоры. Нужны высокотехнологичное оружие, быстрые решения союзников, решимость — вот, чего мы должны добиваться и за что возносить молитвы», — сказал Подоляк.

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