В Киеве предлагают молиться не за мир, а за новое оружие и решимость союзников

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что молиться следует за высокотехнологичное оружие, а также решимость союзников. Таким образом он прокомментировал в разговоре с газетой Corriere della Sera недавние слова Папы Римского Франциска о необходимости мирных переговоров как смелого шага.

«Демократический мир и Папа Римский не должны попадаться на слова-ловушки, как прекращение огня или переговоры. Нужны высокотехнологичное оружие, быстрые решения союзников, решимость — вот, чего мы должны добиваться и за что возносить молитвы», — сказал Подоляк.