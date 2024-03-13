Росгвардия уничтожила 30 националистов при попытке прорыва в Белгородскую область
13:32 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Росгвардии в ночь на 12 марта уничтожили 30 националистов при попытке прорыва в Белгородскую область. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В ночь с 11 на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через государственную границу в Белгородскую область. <…> В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два минометных расчета», — говорится в сообщении.
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