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НОВОСТИ

Росгвардия уничтожила 30 националистов при попытке прорыва в Белгородскую область

13:32 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Росгвардии в ночь на 12 марта уничтожили 30 националистов при попытке прорыва в Белгородскую область. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В ночь с 11 на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через государственную границу в Белгородскую область. <…> В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два минометных расчета», — говорится в сообщении.

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