Росгвардия уничтожила 30 националистов при попытке прорыва в Белгородскую область

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Росгвардии в ночь на 12 марта уничтожили 30 националистов при попытке прорыва в Белгородскую область. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В ночь с 11 на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через государственную границу в Белгородскую область. <…> В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два минометных расчета», — говорится в сообщении.