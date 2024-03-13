Более бедные должны платить меньше налогов, обеспеченные — больше, — Песков
14:32 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин видит основной принцип справедливости налоговых изменений в том, что те, кто зарабатывает меньше — должны платить меньше, а более обеспеченные должны платить больше. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Говоря о справедливости, конечно, [Путин] говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше — должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность — платить больше, они больше доходов получают. Вот в этом основной принцип справедливости», — подчеркнул представитель Кремля.
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