Более бедные должны платить меньше налогов, обеспеченные — больше, — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин видит основной принцип справедливости налоговых изменений в том, что те, кто зарабатывает меньше — должны платить меньше, а более обеспеченные должны платить больше. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Говоря о справедливости, конечно, [Путин] говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше — должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность — платить больше, они больше доходов получают. Вот в этом основной принцип справедливости», — подчеркнул представитель Кремля.