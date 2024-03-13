ВС РФ уничтожили два Ми-8 и цех по ремонту техники ВСУ, поразили ЗРК Patriot — МО

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за сутки поразили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в ДНР и цех по ремонту вооружения и военной техники в Харьковской области. Также нанесено поражение зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Patriot, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области», — говорится в сообщении.