ПВО РФ за сутки сбила 136 украинских беспилотника, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS
15:32 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град», а также три управляемые авиационные бомбы Hammer. Также уничтожены 136 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, 4 реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, 6 реактивных снарядов РСЗО „Град“, а также 3 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции», — сказали в военном ведомстве.
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