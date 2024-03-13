ПВО РФ за сутки сбила 136 украинских беспилотника, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град», а также три управляемые авиационные бомбы Hammer. Также уничтожены 136 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, 4 реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, 6 реактивных снарядов РСЗО „Град“, а также 3 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции», — сказали в военном ведомстве.