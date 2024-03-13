РФ и Украине не нужно навязывать решения, нужно ждать их готовности к диалогу — МИД Турции

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не считает нужным навязывать России и Украине решения для мирных переговоров и призывает ждать, когда стороны сами будут готовы к диалогу. Об этом заявил на брифинге в Анкаре официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели.

«Мы выступаем за то, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров, когда для обсуждения условий мирных переговоров будут созданы подходящие условия. Сейчас ситуация [на фронте] застопорилась. Но не нужно пытаться навязывать решения. Стороны смогут говорить только тогда, когда будут сами к этому готовы», — сказал он.