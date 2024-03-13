Морские учения РФ, Ирана и КНР проводятся для демонстрации силы, заявили в Тегеране
16:12 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одной из целей военно-морских учений «Морской пояс безопасности — 2024» с участием России, Ирана и Китая является «демонстрация силы». Об этом заявил журналистам министр обороны исламской республики Мохаммад Реза Аштияни.
«[Эти] учения проводятся для демонстрации силы. В данных маневрах три крупных мировых державы совместно отрабатывают [действия для] обеспечения стабильности в регионе и безопасности важных морских путей», — приводит слова Аштияни агентство Tasnim. Министр также подчеркнул, что присутствие наблюдателей из таких стран, как Оман, Пакистан и Азербайджан, демонстрирует важность этих учений.
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