Морские учения РФ, Ирана и КНР проводятся для демонстрации силы, заявили в Тегеране

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одной из целей военно-морских учений «Морской пояс безопасности — 2024» с участием России, Ирана и Китая является «демонстрация силы». Об этом заявил журналистам министр обороны исламской республики Мохаммад Реза Аштияни.

«[Эти] учения проводятся для демонстрации силы. В данных маневрах три крупных мировых державы совместно отрабатывают [действия для] обеспечения стабильности в регионе и безопасности важных морских путей», — приводит слова Аштияни агентство Tasnim. Министр также подчеркнул, что присутствие наблюдателей из таких стран, как Оман, Пакистан и Азербайджан, демонстрирует важность этих учений.