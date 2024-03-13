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Россия вошла в топ 10 стран по внедрению ИИ — МЭР РФ

16:32 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта (ИИ) входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения ИИ в приоритетных сферах экономики достиг 31,5%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ по итогам пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» Дня искусственного интеллекта на Международной выставке-форуме «Россия».

«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%, — отмечается в сообщении. — Высокий уровень зрелости ИИ позволяет его массово использовать в бизнесе и системе госуправления, а уровень внедрения за последние два года вырос в полтора раза».

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