Росгвардейцы обезвредили ударный беспилотник, подлетавший к Белгородской ТЭЦ
17:00 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Росгвардии обезвредили беспилотный летательный аппарат при подлете к Белгородской ТЭЦ, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«При попытке прорыва госграницы в Белгородской области военнослужащие и сотрудники Росгвардии сработали на отлично. Кроме того, был подбит вражеский БТР, а также обезврежено 6 ударных беспилотников, в том числе при подлете к Белгородской ТЭЦ», — сказал он.
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