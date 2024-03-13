Росгвардейцы обезвредили ударный беспилотник, подлетавший к Белгородской ТЭЦ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Росгвардии обезвредили беспилотный летательный аппарат при подлете к Белгородской ТЭЦ, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«При попытке прорыва госграницы в Белгородской области военнослужащие и сотрудники Росгвардии сработали на отлично. Кроме того, был подбит вражеский БТР, а также обезврежено 6 ударных беспилотников, в том числе при подлете к Белгородской ТЭЦ», — сказал он.