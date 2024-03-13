0
0
92
НОВОСТИ

Росгвардейцы обезвредили ударный беспилотник, подлетавший к Белгородской ТЭЦ

17:00 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Росгвардии обезвредили беспилотный летательный аппарат при подлете к Белгородской ТЭЦ, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«При попытке прорыва госграницы в Белгородской области военнослужащие и сотрудники Росгвардии сработали на отлично. Кроме того, был подбит вражеский БТР, а также обезврежено 6 ударных беспилотников, в том числе при подлете к Белгородской ТЭЦ», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 13.03.2024
Берлин не будет поставлять Киеву оружие, требующее задействования солдат ФРГ — Шольц
0
57
17:12 13.03.2024
40% американцев готовы поддержать на президентских выборах Трампа, 38% — Байдена — опрос
0
127
16:32 13.03.2024
Россия вошла в топ 10 стран по внедрению ИИ — МЭР РФ
0
172
16:12 13.03.2024
Морские учения РФ, Ирана и КНР проводятся для демонстрации силы, заявили в Тегеране
0
195
16:00 13.03.2024
РФ и Украине не нужно навязывать решения, нужно ждать их готовности к диалогу — МИД Турции
0
229
15:32 13.03.2024
ПВО РФ за сутки сбила 136 украинских беспилотника, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS
0
246
15:12 13.03.2024
Искусственный интеллект будет умнее любого человека в 2025 году, считает Маск
0
287
15:00 13.03.2024
ВС РФ уничтожили два Ми-8 и цех по ремонту техники ВСУ, поразили ЗРК Patriot — МО
0
278
14:32 13.03.2024
Более бедные должны платить меньше налогов, обеспеченные — больше, — Песков
0
355
14:12 13.03.2024
Пентагон готов поставить Украине ракеты ATACMS большей дальности — WSJ
0
380

Возврат к списку