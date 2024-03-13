Берлин не будет поставлять Киеву оружие, требующее задействования солдат ФРГ — Шольц
17:40 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия не будет поставлять Украине такие типы дальнобойных вооружений, для применения которых потребуются действия военнослужащих ФРГ. Об этом заявил канцлер республики Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов Бундестага.
«Для меня исключены поставки таких систем дальнобойного вооружения, которые были бы связаны с задействованием германских солдат, в том числе за пределами Украины», — сказал он. «Это черта, которую я как канцлер ФРГ не хочу переступать. Поэтому я принял решение и объяснил свою позицию», — добавил канцлер.
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