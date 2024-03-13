0
0
1
НОВОСТИ

Берлин не будет поставлять Киеву оружие, требующее задействования солдат ФРГ — Шольц

17:40 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не будет поставлять Украине такие типы дальнобойных вооружений, для применения которых потребуются действия военнослужащих ФРГ. Об этом заявил канцлер республики Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов Бундестага.

«Для меня исключены поставки таких систем дальнобойного вооружения, которые были бы связаны с задействованием германских солдат, в том числе за пределами Украины», — сказал он. «Это черта, которую я как канцлер ФРГ не хочу переступать. Поэтому я принял решение и объяснил свою позицию», — добавил канцлер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 13.03.2024
40% американцев готовы поддержать на президентских выборах Трампа, 38% — Байдена — опрос
0
127
17:00 13.03.2024
Росгвардейцы обезвредили ударный беспилотник, подлетавший к Белгородской ТЭЦ
0
121
16:32 13.03.2024
Россия вошла в топ 10 стран по внедрению ИИ — МЭР РФ
0
172
16:12 13.03.2024
Морские учения РФ, Ирана и КНР проводятся для демонстрации силы, заявили в Тегеране
0
195
16:00 13.03.2024
РФ и Украине не нужно навязывать решения, нужно ждать их готовности к диалогу — МИД Турции
0
229
15:32 13.03.2024
ПВО РФ за сутки сбила 136 украинских беспилотника, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS
0
246
15:12 13.03.2024
Искусственный интеллект будет умнее любого человека в 2025 году, считает Маск
0
287
15:00 13.03.2024
ВС РФ уничтожили два Ми-8 и цех по ремонту техники ВСУ, поразили ЗРК Patriot — МО
0
278
14:32 13.03.2024
Более бедные должны платить меньше налогов, обеспеченные — больше, — Песков
0
355
14:12 13.03.2024
Пентагон готов поставить Украине ракеты ATACMS большей дальности — WSJ
0
380

Возврат к списку