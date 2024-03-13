0
0
189
НОВОСТИ

Евросоюз вскоре может начать замораживать безвизовый режим для ряда стран

18:15 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз предварительно согласовал условия заморозки безвизовых режимов краткосрочных поездок с иностранными государствами — соседями сообщества (подразумеваются Украина, Молдавия и страны Балкан), сообщил Совет ЕС.

«Послы ЕС согласовали проект постановления по доработке мер заморозки безвизовых режимов с иностранными государствами, граждане которых освобождены от необходимости получать визы для посещения шенгенской зоны», — говорится в заявлении.

Согласно документам Совета Евросоюза, отныне ЕС сможет приостанавливать безвиз с любой страной на сроки от 9 месяцев до 3 лет. В список причин для такого решения в частности включены три новых пункта. Во-первых, недостаточное выполнение иностранным государством требований сообщества в сфере визовой политики, которое может привести к увеличению числа прибывающих в ЕС мигрантов. Во-вторых, в случае действия в этой стране схем получения гражданства за деньги. В-третьих, в случае гибридных угроз на территории иностранного государства и недостатков его миграционного законодательства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:26 13.03.2024
Супруга Джулиана Ассанжа опасается, что США могут тайно вывезти ее мужа из Великобритании
0
6
18:45 13.03.2024
В Липецкой области введена двухуровневая система оповещения об атаках БПЛА
0
117
18:40 13.03.2024
Сервис Сбера «Плати частями» начал действовать в офлайн-магазинах
0
111
18:01 13.03.2024
Александр Ведяхин выступил на пленарной сессии Дня искусственного интеллекта в России
0
175
17:40 13.03.2024
Берлин не будет поставлять Киеву оружие, требующее задействования солдат ФРГ — Шольц
0
193
17:12 13.03.2024
40% американцев готовы поддержать на президентских выборах Трампа, 38% — Байдена — опрос
0
242
17:00 13.03.2024
Росгвардейцы обезвредили ударный беспилотник, подлетавший к Белгородской ТЭЦ
0
236
16:32 13.03.2024
Россия вошла в топ 10 стран по внедрению ИИ — МЭР РФ
0
261
16:12 13.03.2024
Морские учения РФ, Ирана и КНР проводятся для демонстрации силы, заявили в Тегеране
0
282
16:00 13.03.2024
РФ и Украине не нужно навязывать решения, нужно ждать их готовности к диалогу — МИД Турции
0
311

Возврат к списку