Евросоюз вскоре может начать замораживать безвизовый режим для ряда стран
18:15 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз предварительно согласовал условия заморозки безвизовых режимов краткосрочных поездок с иностранными государствами — соседями сообщества (подразумеваются Украина, Молдавия и страны Балкан), сообщил Совет ЕС.
«Послы ЕС согласовали проект постановления по доработке мер заморозки безвизовых режимов с иностранными государствами, граждане которых освобождены от необходимости получать визы для посещения шенгенской зоны», — говорится в заявлении.
Согласно документам Совета Евросоюза, отныне ЕС сможет приостанавливать безвиз с любой страной на сроки от 9 месяцев до 3 лет. В список причин для такого решения в частности включены три новых пункта. Во-первых, недостаточное выполнение иностранным государством требований сообщества в сфере визовой политики, которое может привести к увеличению числа прибывающих в ЕС мигрантов. Во-вторых, в случае действия в этой стране схем получения гражданства за деньги. В-третьих, в случае гибридных угроз на территории иностранного государства и недостатков его миграционного законодательства.
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