В Липецкой области введена двухуровневая система оповещения об атаках БПЛА

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Липецкой области ввели в регионе двухуровневую систему оповещения населения при угрозе атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«Провел заседание оперативного штаба по вопросам угрозы атаки БПЛА. Принято решение ввести в Липецкой области двухуровневую систему оповещения. Желтый уровень — воздушная опасность. <…> Красный уровень — угроза атаки БПЛА», — написал он.

Артамонов пояснил, что желтый уровень означает, что вблизи границы Липецкой области замечены БПЛА. Он подчеркнул, что сигнал носит информационный характер и не влияет на жизнедеятельность региона.

«Красный уровень — угроза атаки БПЛА. Это значит, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. До жителей сигнал доводится при помощи звуковых сирен, push-уведомлений, сообщений в официальных каналах, речевого оповещения“, — написал глава региона.