Сервис Сбера «Плати частями» начал действовать в офлайн-магазинах
18:40 13.03.2024
Сервис Сбера «Плати частями» вышел за пределы интернета: сейчас им можно воспользоваться и офлайн. Такой способ оплаты уже доступен в ряде магазинов сети Respect в Москве, а скоро его подключат и другие торговые точки разного профиля. Полный список партнеров есть на сайте сервиса.
Благодаря Сберу клиенты могут оплатить покупку частями, выбрав удобный для себя срок от 2 до 6 месяцев. Для этого нужно перейти по ссылке, которую предоставит продавец, или отсканировать QR-код на кассе. Для оплаты подойдет карта любого банка: первый платеж пройдет сразу, а остальные будут автоматически списываться раз в две недели или раз в месяц, исходя из выбранного клиентом срока. Оплата займет не больше минуты.
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