Ученые отметили минимальный за 45 лет ледяной покров в Антарктике
20:10 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общая площадь льда в Антарктике в летнем сезоне 2022/2023 года (антарктическое лето приходится на календарную зиму) составила 1,8 млн квадратных метров — минимум за последние 45 лет. В феврале 2024 года площадь льда увеличилась до 2 млн квадратных метров, но этот сезон все равно вошел в тройку с самыми низкими ледовыми показателями, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
«В конце февраля 2023 года в прибрежной Антарктиде была отмечена минимальная за последние 45 лет площадь льда — 1,8 млн кв. км. <…> В феврале 2024 года площадь морского льда в Южном океане составила около 2 млн кв. км. Сезон 2023/2024 годов стал третьим в ряду сезонов с низкими показателями площади морского льда», — рассказали в пресс-службе.
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