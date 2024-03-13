0
0
64
НОВОСТИ

Европарламент не согласовал документ о продлении режима ввоза без пошлин украинской с/х продукции

22:00 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) не согласовал предложение Еврокомиссии (ЕК) продлить еще на один год режим беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины в ЕС. Об этом говорится в коммюнике ЕП.

Отмечается, что документ был отправлен на доработку в комитет Европарламента по международной торговле.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:20 13.03.2024
В Аргентине могут появиться частные тюрьмы
0
57
21:30 13.03.2024
Польша собирается отозвать более 50 своих послов в других странах
0
163
21:00 13.03.2024
СМИ сообщают о высылке из Австрии двух российских дипломатов
0
182
20:10 13.03.2024
Ученые отметили минимальный за 45 лет ледяной покров в Антарктике
0
217
19:26 13.03.2024
Супруга Джулиана Ассанжа опасается, что США могут тайно вывезти ее мужа из Великобритании
0
252
18:45 13.03.2024
В Липецкой области введена двухуровневая система оповещения об атаках БПЛА
0
317
18:40 13.03.2024
Сервис Сбера «Плати частями» начал действовать в офлайн-магазинах
0
292
18:15 13.03.2024
Евросоюз вскоре может начать замораживать безвизовый режим для ряда стран
0
407
18:01 13.03.2024
Александр Ведяхин выступил на пленарной сессии Дня искусственного интеллекта в России
0
366
17:40 13.03.2024
Берлин не будет поставлять Киеву оружие, требующее задействования солдат ФРГ — Шольц
0
344

Возврат к списку