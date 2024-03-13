Европарламент не согласовал документ о продлении режима ввоза без пошлин украинской с/х продукции

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) не согласовал предложение Еврокомиссии (ЕК) продлить еще на один год режим беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины в ЕС. Об этом говорится в коммюнике ЕП.

Отмечается, что документ был отправлен на доработку в комитет Европарламента по международной торговле.