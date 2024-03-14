МУС не обладает полномочиями для проведения расследований на Филиппинах — президент

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный уголовный суд (МУС) не обладает полномочиями для расследования предполагаемых преступлений против человечности, совершенных в ходе кампании по борьбе с распространением наркотиков на Филиппинах. Об этом заявил президент республики Фердинанд Маркос-младший в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время визита в Германию.

Как отметили в администрации филиппинского президента, Маркос-младший подчеркнул, что «МУС не обладает юрисдикцией в отношении Филиппин, поскольку у страны есть работающая судебная система и правоохранительные механизмы», поэтому «вмешательство МУС в судебный процесс на Филиппинах является ошибкой». «Итак, это действительно вопрос юрисдикции, и мы проводим наши собственные расследования, и мы способны проводить наши собственные расследования, и поэтому мы продолжаем это делать», — сказал он.

Палата предварительного производства МУС 15 сентября 2021 года одобрила ходатайство прокуратуры о начале полноценного расследования преступлений во время борьбы с наркотиками на Филиппинах. Она пришла к выводу, что существуют основания для расследования убийств, совершенных в стране в период с 1 ноября 2011 года по 19 марта 2019 года. По данным прокуратуры, в рамках кампании от 12 до 30 тыс. человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем часть инцидентов, о которых имеется информация, могли быть убийствами без суда и следствия, совершенными в ходе полицейских операций. Однако 18 ноября того же года Филиппины запросили отсрочку на проведение расследования с учетом принципа дополнительности, который предусматривает право стран на самостоятельное проведение расследований преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС.

В марте 2018 года на фоне предварительного изучения ситуации Филиппины приняли решение о выходе из МУС и подали соответствующее заявление в ООН, которое вступило в силу год спустя, что, по мнению суда, не является препятствием для проведения расследования, поскольку он сохраняет свою юрисдикцию над преступлениями, совершенными в то время, когда страна являлась его членом.