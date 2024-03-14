У Украины нет другого выхода, кроме как начать переговоры с РФ — экс-советник Кучмы

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев в условиях слабой помощи со стороны Запада должен заключить перемирие и начать переговоры с Россией. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, анализируя заявления директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса.

11 марта Бернс заявил, что Украина потеряет в этом году значительные территории, если США не возобновят поставки ей оружия и военной техники. Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс со своей стороны заявила, что военный потенциал Украины ослабевает, а РФ добивается постоянных успехов на поле боя.

«Делаем выводы из заявлений Бернса и главы Нацразведки, что ситуация такая, что практически Украина без всей этой поддержки США в виде снарядов, денег, оружия и так далее потеряет территории. То есть [Бернс] говорит, что это, по сути, аксиома. Тогда возникает вопрос: если этого всего не будет в ближайшем обозримом будущем, то зачем Украине терять территории, не умнее ли пойти сейчас на прекращение огня, на пасхальное перемирие, начать переговоры? — сказал Соскин на видео, которое разместил на своем YouTube-канале. — Значит, у Украины в этих условиях отсутствия помощи, денег, оружия от США и при очень маленькой поддержке со стороны других стран Запада есть только один выход: немедленно заключить перемирие и начать переговоры».

По его словам, для этого потребуется перезагрузка власти. «Украина, по сути, при [президенте Владимире] Зеленском в данной модели выстоять не сможет», — добавил Соскин.