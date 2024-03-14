В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО
10:05 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим в РФ, деятельность запрещена), курируемых военной разведкой Украины и собиравшихся отправить в зону СВО груз с отравленной гуманитарной помощью. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ вскрыта и пресечена противоправная деятельность на территории Санкт-Петербурга законспирированной ячейки украинской военизированной организации „Русский добровольческий корпус“ (РДК), признанной террористической в Российской Федерации, действующей в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сообщили в ЦОС.
«В состав группы входили четверо жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии, которые по заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России», — сообщили в ЦОС.
Как отметили в ФСБ, одновременно задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры для последующей подготовки терактов.
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