0
0
88
НОВОСТИ

Ким Чен Ын лично водил новейший танк КНДР - СМИ

10:20 14.03.2024 Источник: Газета.Ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал новейший танк северокорейской армии и остался весьма доволен увиденным. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

Знакомство с новой боевой техникой состоялось на танковых соревнованиях Корейской народной армии. Победу в них с подавляющим преимуществом завоевала 105-я гвардейская Сеульская танковая дивизия имени Рю Гён Су.

«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», — говорится в публикации ЦТАК.

При этом, уточняет агентство, «военнослужащие танковых частей, взирая на величественный облик всепобеждающего стального Полководца, подняли бурное ликование с возгласами «Мансе!».

Ким Чен Ын, в свою очередь, также выразил полное удовлетворение увиденным.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 14.03.2024
В правительстве обсуждают идею полного отказа от бумажных чеков
0
53
10:08 14.03.2024
Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России
0
96
10:05 14.03.2024
В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО
0
110
10:00 14.03.2024
У Украины нет другого выхода, кроме как начать переговоры с РФ — экс-советник Кучмы
0
135
09:32 14.03.2024
Средняя ключевая ставка по итогу года составит 13,5-15,5% — Банк России
0
158
09:20 14.03.2024
МУС не обладает полномочиями для проведения расследований на Филиппинах — президент
0
176
09:05 14.03.2024
Вертолет совершил жесткую посадку на Колыме, есть погибшие
0
219
09:00 14.03.2024
ПВО перехватила и уничтожила над Белгородской и Курской областями 14 БПЛА
0
203
22:20 13.03.2024
В Аргентине могут появиться частные тюрьмы
0
623
22:00 13.03.2024
Европарламент не согласовал документ о продлении режима ввоза без пошлин украинской с/х продукции
0
643

Возврат к списку