Ким Чен Ын лично водил новейший танк КНДР - СМИ
10:20 14.03.2024 Источник: Газета.Ru
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал новейший танк северокорейской армии и остался весьма доволен увиденным. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
Знакомство с новой боевой техникой состоялось на танковых соревнованиях Корейской народной армии. Победу в них с подавляющим преимуществом завоевала 105-я гвардейская Сеульская танковая дивизия имени Рю Гён Су.
«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», — говорится в публикации ЦТАК.
При этом, уточняет агентство, «военнослужащие танковых частей, взирая на величественный облик всепобеждающего стального Полководца, подняли бурное ликование с возгласами «Мансе!».
Ким Чен Ын, в свою очередь, также выразил полное удовлетворение увиденным. Газета.Ru
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