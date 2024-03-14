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НОВОСТИ

В правительстве обсуждают идею полного отказа от бумажных чеков

10:32 14.03.2024 Источник: Известия

В правительстве начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков. Как узнали «Известия», Минприроды предложило обсудить этот вопрос и выработать комплексный подход для его реализации — ограничиться лишь электронными аналогами. Совещание на эту тему прошло 13 марта.

ФНС готова обсуждать инициативы, которые сокращают объем такой бумаги, если это не ущемляет прав покупателей, отметили в налоговой службе. В Российском экологическом операторе поддержали инициативу.

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