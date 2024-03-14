В правительстве обсуждают идею полного отказа от бумажных чеков
10:32 14.03.2024 Источник: Известия
ФНС готова обсуждать инициативы, которые сокращают объем такой бумаги, если это не ущемляет прав покупателей, отметили в налоговой службе. В Российском экологическом операторе поддержали инициативу.
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