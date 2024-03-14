Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России

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Глава Москвы Сергей Собянин пригласил горожан к участию в выборах президента РФ 15-17 марта. По словам градоначальника, президент играет ключевую роль в системе государственной власти Российской Федерации. «Ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан, - отметил Собянин у себя в Telegram-канале. - Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил, что особенно важно в нынешнее время. Голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем свое будущее и будущее своих близких». По мнению главы города, голос москвичей на выборах традиционно звучит весомо. «Прошу вас сделать свой выбор», – написал градоначальник.

Как уже сообщала «Независимая газета», участвовать в голосовании можно онлайн, используя гаджеты и на избирательных участках, при помощи бумажных бюллетеней и терминалов для электронного голосования. Процесс будет идти с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.

«На избирательных участках проголосовать можно традиционным способом бумажным бюллетенем или воспользоваться специальным электронным терминалом.