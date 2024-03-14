Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России
10:08 14.03.2024
Глава Москвы Сергей Собянин пригласил горожан к участию в выборах президента РФ 15-17 марта. По словам градоначальника, президент играет ключевую роль в системе государственной власти Российской Федерации. «Ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан, - отметил Собянин у себя в Telegram-канале. - Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил, что особенно важно в нынешнее время. Голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем свое будущее и будущее своих близких». По мнению главы города, голос москвичей на выборах традиционно звучит весомо. «Прошу вас сделать свой выбор», – написал градоначальник.
Как уже сообщала «Независимая газета», участвовать в голосовании можно онлайн, используя гаджеты и на избирательных участках, при помощи бумажных бюллетеней и терминалов для электронного голосования. Процесс будет идти с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.
«На избирательных участках проголосовать можно традиционным способом бумажным бюллетенем или воспользоваться специальным электронным терминалом.
НОВОСТИ
- 10:32 14.03.2024
- В правительстве обсуждают идею полного отказа от бумажных чеков
- 10:20 14.03.2024
- Ким Чен Ын лично водил новейший танк КНДР - СМИ
- 10:05 14.03.2024
- В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО
- 10:00 14.03.2024
- У Украины нет другого выхода, кроме как начать переговоры с РФ — экс-советник Кучмы
- 09:32 14.03.2024
- Средняя ключевая ставка по итогу года составит 13,5-15,5% — Банк России
- 09:20 14.03.2024
- МУС не обладает полномочиями для проведения расследований на Филиппинах — президент
- 09:05 14.03.2024
- Вертолет совершил жесткую посадку на Колыме, есть погибшие
- 09:00 14.03.2024
- ПВО перехватила и уничтожила над Белгородской и Курской областями 14 БПЛА
- 22:20 13.03.2024
- В Аргентине могут появиться частные тюрьмы
- 22:00 13.03.2024
- Европарламент не согласовал документ о продлении режима ввоза без пошлин украинской с/х продукции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать