ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Об этом сообщили в телеграм-канале станции.

«Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям», — говорится в сообщении.