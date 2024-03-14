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НОВОСТИ

ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

11:00 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Об этом сообщили в телеграм-канале станции.

«Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям», — говорится в сообщении.

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