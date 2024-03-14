ЦБ ожидает пик инфляции во втором квартале 2024 года

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пик годовой инфляции в РФ ожидается во втором квартале этого года. Об этом заявил журналистам первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», — сказал Ганган.