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Украинская ДРГ пыталась войти в Курскую область, атака остановлена — губернатор

12:20 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась войти в поселок Теткино Курской области, атака остановлена пограничной службой ФСБ России и Вооруженными силами РФ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино. Но бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили и не позволят им это сделать», — написал он.

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