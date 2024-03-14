Украинская ДРГ пыталась войти в Курскую область, атака остановлена — губернатор

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась войти в поселок Теткино Курской области, атака остановлена пограничной службой ФСБ России и Вооруженными силами РФ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино. Но бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили и не позволят им это сделать», — написал он.