Медведев предложил альтернативную «формулу мира», предполагающую ликвидацию Украины
12:32 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал продвигаемую властями в Киеве «формулу мира», предложив альтернативный вариант. Шесть пунктов ответной «формулы» он опубликовал в своем телеграм-канале.
Украинский президент Владимир Зеленский предлагает «формулу мира», согласно которой российские войска должны отойти на границы Украинской ССР 1991 года. При этом Москва должна будет выплатить Киеву компенсации. Страны Запада поддерживают эту инициативу.
Среди российских требований, по словам Медведева, могут быть «полная и безоговорочная капитуляция бывшей „Украины“ в лице неонацистской клики в Киеве», «признание временным парламентом бывшей „Украины“, что вся ее территория — это территория Российской Федерации», а также «констатация ООН утраты бывшей „Украиной“ международной правосубъектности».
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