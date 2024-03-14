Власти назвали фейком сообщения о поиске диверсантов на автомобиле в Белгородской области
13:00 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация о поиске украинских диверсантов, которые передвигаются по территории Белгородской области на автомобиле Land Cruiser 200 с логотипом Красного Креста, не соответствует действительности. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
«В соцсетях распространяется фейковая информация о том, что в Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с логотипом Красного Креста, на котором якобы передвигаются украинские диверсанты. Это фейк! Информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Как заявили в оперштабе, фейк распространяет вражеская сторона с целью посеять панику среди мирного населения. «Мы регулярно напоминаем о том, что доверять нужно лишь проверенным и официальным источникам. Любые посты на иных ресурсах необходимо проверять. Будьте бдительны», — добавили в оперштабе.
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