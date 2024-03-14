Прокуратура Москвы напомнила об уголовной ответственности за воспрепятствование выборам
19:43 14.03.2024
Представители прокуратуры Москвы напомнили горожанам об уголовной ответственности за нарушения избирательного законодательства. Ведомство сообщило, что в ходе мониторинга интернета, в том числе социальных сетей, «выявила публикации, содержащие призывы в адрес неограниченного круга лиц к одновременному прибытию для участия в 12:00 17 марта 2024 года в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках Москвы с целью нарушения избирательного законодательства.
Как отмечает надзорное ведомство, ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти Москвы не согласованы. А значит организация таких собраний и участие в них – наказуемы по законодательству Российской Федерации:
«Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, разъясняем, что за их совершение по ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность».
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