Американский эксперт предположил, что Макрон, вероятно, воображает себя реинкарнацией Наполеона
20:15 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину провоцируют Запад на масштабный конфликт с Россией. Такое мнение выразил бывший помощник президента США Рональда Рейгана, старший научный сотрудник вашингтонского научно-исследовательского Института имени Катона Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
«Франция хочет войны с Россией, или, по крайней мере, так кажется. Возможно, президент Франции Эмманюэль Макрон воображает себя реинкарнацией Наполеона и пытается превратить континент в мировую державу», — считает он.
«Макрон, подражающий Наполеону, говорит о нанесении поражения России. Это глупая затея, которая может привести к более масштабному и разрушительному конфликту. Вместо этого Вашингтон и Брюссель должны сосредоточиться на достижении окончания конфликта», — пишет Бэндоу. Он также отметил, что народная поддержка Украины по обе стороны Атлантического океана зыбка и уменьшается. «С течением времени это падение только ускорится», — убежден эксперт.
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