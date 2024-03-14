Президент Франции: Наша оборонная промышленность не адаптирована к конфликту высокой интенсивности
22:55 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оборонная промышленность Франции не готова к конфликту высокой интенсивности. Об этом заявил ее президент Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 2.
«Наша оборонная промышленность не адаптирована к территориальному конфликту высокой интенсивности, который мы не прогнозировали», — сказал Макрон, отвечая на вопрос о причинах «скромного» количества снарядов, производимых ежедневно в стране.
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