Макрон вновь высказался по теме отправки французских войск на Укарину

23:10 Источник: Интерфакс

Россия в настоящее время является соперником Франции, заявил в четверг вечером президент Франции Эмманюэль Макрон. "Россия - это соперник", - сказал он в интервью французским телеканалам.

Макрон подчеркнул, что "мы не ведем войну против России". В то же время, он предупредил, что "мы будем готовы ответить в случае эскалации со стороны России".

Президент Франции предположил, что в случае успеха операции РФ на Украине "жизнь французов изменится. В Европе больше не будет безопасности". Макрон пока не считает, что сейчас ситуация на Украине требует направления туда французских войск, но не исключает такого решения.

"Мы не уверены, что сделаем это. Мы в настоящее время не в той ситуации, но не исключаем сейчас такой вариант", - заявил Макрон. "Я признаю, что допускаю такую возможность", - продолжил президент.