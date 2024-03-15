Над Калужской областью средства ПВО уничтожили 4 БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Дзержинским районом Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.