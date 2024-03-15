Cамолет министра обороны Великобритании остался без GPS-навигации над Калининградом

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Cамолёт главы Минобороны Великобритании лишился GPS-навигации над Калининградом. Без связи борт был примерно полчаса.

Как пишет издание The Times, российские средства радиоэлектронной борьбы якобы заглушили спутниковый сигнал на воздушном судне Dassault 900LX, на котором Грант Шэппс летел из Польши.

При этом подчёркивается, что угрозы безопасности самолёту не было.

Как указывает The Daily Telegraph, экипаж был вынужден использовать альтернативные методы для определения собственного местоположения. Говорит Москва