Европа не сможет заменить США в вопросе оказания военной помощи Украине — Боррель

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа не сможет конкурировать с США в объемах оказания военной помощи Украине, она не заменит Америку в этом вопросе. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в транслировавшемся в четверг интервью телекомпании PBS.

У него спросили, сможет ли Евросоюз оказывать Украине военную помощь, достаточную для того, чтобы заменить американскую. «Никто не может соперничать с армией и военным потенциалом США. И безусловно, если вы (Вашингтон — прим. ТАСС) перестанете это делать, никто другой не сможет занять ваше место», — сказал Боррель.