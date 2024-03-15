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НОВОСТИ

В Москве началось голосование на выборах президента Российской Федерации

09:40 15.03.2024

Процесс голосования в рамках выборов президента России начался в Москве. В избирательном бюллетене значатся четыре кандидата: Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди», действующий глава РФ Владимир Путин, представитель ЛДПР Леонид Слуцкий и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы президента России будут проходить до 17 марта. Проголосовать в Москве смогут горожане с постоянной регистрацией в столице, а также жители других регионов РФ, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос в онлайн-формате горожане могут с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.

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