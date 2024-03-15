Более 200 тысяч человек уже проголосовали онлайн на выборах президента в Москве

09:55

В дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ за первые минуты приняли участие более 200 тыс. избирателей, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

Как уже сообщала "Независимая газета", выборы главы России стартовали в 8.00 15 марта и продлятся по 17 марта. Голосовать в Москве будут и горожане, имеющие постоянную регистрацию, и жители других регионов РФ, прикрепившиеся к избирательным участкам в мегаполисе. Онлайн можно проголосовать с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки для голосования бумажными бюллетенями открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.