0
0
123
НОВОСТИ

Полмиллиона человек проголосовали электронно на выборах президента России в Москве

10:10 15.03.2024

В российской столице 500 тыс. человек уже проголосовали в электронном формате на выборах президента России. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, с первых минут голосования к нему наблюдается исключительное внимание горожан. Процесс стартовал в 8.00. «Первые избиратели уже голосуют на участках, особенным интересом пользуются терминалы электронного голосования. Традиционно популярно дистанционное электронное голосование», – отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Напомним, выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. В Москве голосуют горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов, оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Сделать свлй выбор можно до 20:00 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 все три дня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 15.03.2024
ФСБ задержала жителя Москвы, запускавшего БПЛА у военных объектов для воздействия на ПВО
0
20
11:00 15.03.2024
ВС РФ ликвидировали группу, выдвигавшуюся для эвакуации диверсантов ВСУ — МО РФ
0
23
10:32 15.03.2024
Европа не сможет заменить США в вопросе оказания военной помощи Украине — Боррель
0
97
10:30 15.03.2024
МГИК: В Москве все участковые избирательные участки открылись вовремя
0
115
10:25 15.03.2024
Штаб по наблюдению за выборами: Терминалы на участках в Москве работают в штатном режиме
0
104
10:20 15.03.2024
Российская экономика растет, несмотря на санкции — Bloomberg
0
139
10:15 15.03.2024
Москвичи активно голосуют на избирательных участках на выборах президента РФ
0
119
10:05 15.03.2024
Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев
0
154
10:05 15.03.2024
Сенат Аргентины проголосовал против президентского указа о реформах
0
161
10:00 15.03.2024
Cамолет министра обороны Великобритании остался без GPS-навигации над Калининградом
0
179

Возврат к списку