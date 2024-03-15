Полмиллиона человек проголосовали электронно на выборах президента России в Москве

10:10

В российской столице 500 тыс. человек уже проголосовали в электронном формате на выборах президента России. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, с первых минут голосования к нему наблюдается исключительное внимание горожан. Процесс стартовал в 8.00. «Первые избиратели уже голосуют на участках, особенным интересом пользуются терминалы электронного голосования. Традиционно популярно дистанционное электронное голосование», – отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Напомним, выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. В Москве голосуют горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов, оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Сделать свлй выбор можно до 20:00 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 все три дня.