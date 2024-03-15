Москвичи активно голосуют на избирательных участках на выборах президента РФ

10:15

Жители Москвы активно участвуют в выборах на избирательных участках. По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александра Асафова, дистанционное электронное голосование доступно и на традиционных участках - там стоят специальные терминалы, при помощи которых люди могут проголосовать. "Это серьезно экономит время и сотрудников избирательных комиссий, и непосредственно голосующих", – отметил Асафов.

Напомним, выборы президента России стартовали сегодня в 8.00 и продлятся до 20.00 17 марта. Сделать свой выбор в Москве могут избиратели, имеющие постоянную регистрацию в городе, а также жители других регионов, подавшие заявление на прикрепление к избирательному участку в столице. Голосовать онлайн можно круглосуточно до 20:00 17 марта. Избирательные участки действуют с 8:00 до 20:00.