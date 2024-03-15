Штаб по наблюдению за выборами: Терминалы на участках в Москве работают в штатном режиме

10:25

В ходе стартовавших в Москве президентских выборов терминалы для электронного голосования на участках работают штатно. По словам замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александра Асафова, сбоев не отмечено. Асафов сообщил, что примерно за два часа уже проголосовали более полумиллиона избирателей.

Напомним, выборы главы России будут проходить до 17 марта. Голосовать в Москве могут избиратели, имеющие постоянную регистрацию, а также жители других регионов РФ, оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в мегаполисе. Онлайн можно проголосовать круглосуточно до 20:00 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.