ВС РФ ликвидировали группу, выдвигавшуюся для эвакуации диверсантов ВСУ — МО РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчеты реактивной системы залпового огня РСЗО «Торнадо» ликвидировали группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выдвигалась для эвакуации раненых и убитых диверсантов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Одновременно с этим, огнем РСЗО „Торнадо“ была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек», — рассказали в военном ведомстве.