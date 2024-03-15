ВС РФ ликвидировали группу, выдвигавшуюся для эвакуации диверсантов ВСУ — МО РФ
11:00 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расчеты реактивной системы залпового огня РСЗО «Торнадо» ликвидировали группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выдвигалась для эвакуации раненых и убитых диверсантов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Одновременно с этим, огнем РСЗО „Торнадо“ была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек», — рассказали в военном ведомстве.
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