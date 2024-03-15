ФСБ задержала жителя Москвы, запускавшего БПЛА у военных объектов для воздействия на ПВО

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который по заданию украинских спецслужб собирал и запускал беспилотники возле объектов Минобороны РФ для воздействия на системы ПВО. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, задержанный «инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций», а затем для противодействия российским системам ПВО «осуществлял сборку и запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России».

В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене. «В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудия преступления», — сообщили в ФСБ.