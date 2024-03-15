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В Киеве признали, что всегда будут зависеть от Запада

11:20 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина никогда не перестанет зависеть от Запада, потому что ни одна страна не может самостоятельно противостоять России только за счет возможностей своей военной промышленности. Такое мнение выразил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

«Независимо от того, что мы сможем производить, мы будем продолжать зависеть от поставок с Запада, — сказал он в интервью испанской газете El País. — Мы бы никогда не смогли противостоять России без поддержки наших союзников, только с нашими ресурсами и нашими средствами». «Если сложить возможности оборонной промышленности ЕС, США и Украины, их также будет недостаточно против российской военной промышленности. Они не переставали развиваться в течение последних двух десятилетий, они росли без остановки», — добавил министр.

Он считает, что Киев «никогда не перестанет зависеть» от Запада, потому что «ни одна страна в одиночку не может противостоять России исключительно возможностями своей военной промышленности». При этом Камышин заверил, что Украина пытается производить больше самостоятельно. «Мы никогда не тратили столько средств на оборону», — отметил министр. Он также утверждал, что однажды Украина станет частью ЕС и НАТО, однако неизвестно, когда именно.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «объявил о создании новых сил беспилотных систем». «На фронте также будут новые наземные технологические устройства», — сказал он. Глава ведомства добавил, что Киев «хочет вывести как можно больше людей» с линии фронта и заменить их машинами.

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