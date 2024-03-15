Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ
11:35 15.03.2024
В ходе президентских выборов в Москве в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже сделали выбор более миллиона избирателей. По словам заместителя главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александра Асафова, москвичи также активно голосуют и на избирательных участках.
Напомним, выборы президента России стартовали в 8.00 и продлятся до 17 марта. Проголосовать в мегаполисе смогут избиратели, имеющие постоянную регистрацию в городе, а также жители других регионов, оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Проголосовать онлайн можно до 20.00 17 марта круглосуточно. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 все три дня.
Новости
- 12:32 15.03.2024
- Британия ведет необъявленную войну с Россией, считает экс-глава МИ-6
- 12:20 15.03.2024
- Польские фермеры вновь блокируют границу со Словакией
- 12:05 15.03.2024
- США являются крупнейшим источником дезинформации в мире — МИД КНР
- 12:00 15.03.2024
- Остатки ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область, уничтожены при отступлении
- 11:45 15.03.2024
- Сбер помогает комплексной цифровизации Татарстана
- 11:32 15.03.2024
- С комплексной точки зрения КНР остается страной с развивающейся экономикой — МИД КНР
- 11:20 15.03.2024
- В Киеве признали, что всегда будут зависеть от Запада
- 11:05 15.03.2024
- ФСБ задержала жителя Москвы, запускавшего БПЛА у военных объектов для воздействия на ПВО
- 11:00 15.03.2024
- ВС РФ ликвидировали группу, выдвигавшуюся для эвакуации диверсантов ВСУ — МО РФ
- 10:32 15.03.2024
- Европа не сможет заменить США в вопросе оказания военной помощи Украине — Боррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать