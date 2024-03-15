Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

11:35

В ходе президентских выборов в Москве в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже сделали выбор более миллиона избирателей. По словам заместителя главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александра Асафова, москвичи также активно голосуют и на избирательных участках.



Напомним, выборы президента России стартовали в 8.00 и продлятся до 17 марта. Проголосовать в мегаполисе смогут избиратели, имеющие постоянную регистрацию в городе, а также жители других регионов, оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Проголосовать онлайн можно до 20.00 17 марта круглосуточно. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 все три дня.