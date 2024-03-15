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Остатки ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область, уничтожены при отступлении

12:00 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Остатки украинских диверсантов, пытавшихся 14 марта прорваться в Белгородскую область через населенный пункт Козинка, были уничтожены на минном поле при отступлении на территорию Украины, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 14 марта Вооруженные силы (ВС) РФ совместно с пограничниками ФСБ России сорвали попытку прорыва подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую область в районе приграничного населенного пункта Козинка. До 30 украинских диверсантов и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8 высадились на украинской территории в 1 км от госграницы РФ, после чего скрытно выдвинулась в направлении Козинки, где зашли в несколько домов на окраине. При попытке пройти вглубь Козинки украинские боевики были обнаружены и остановлены подразделениями ВС РФ и ФСБ России. Понеся потери, боевики начали отступать на Украину.

«Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены», — сообщили в Минобороны.

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