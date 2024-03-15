США являются крупнейшим источником дезинформации в мире — МИД КНР
12:05 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США регулярно обвиняют другие страны в распространении ложной информации, одновременно с этим оставаясь главным источником дезинформации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«США на систематической основе распространяют ложную информацию о Китае, в то же время американское правительство является крупнейшим источником дезинформации в мировой истории. США часто обвиняют другие страны в распространении ложной информации, при этом являясь крупнейшим источником дезинформации», — отметил официальный представитель МИД КНР.
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