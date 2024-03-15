Британия ведет необъявленную войну с Россией, считает экс-глава МИ-6
12:32 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания находится в состоянии необъявленной войны с Россией, но сами британцы даже не осознают этого. Такое мнение выразил бывший глава британской службы внешней разведки МИ-6 (1999-2004) Ричард Дирлав.
«Если вы остановите кого-либо здесь, на улице в Соединенном Королевстве, и спросите, считает ли он, что Великобритания находится в состоянии войны, на вас посмотрят как на сумасшедшего», — заявил он газете Politico. «Но мы находимся в состоянии войны — мы ведем серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить об этом людям», — сказал экс-руководитель спецслужбы.
Дирлав подверг резкой критике уровень расходов Лондона на оборону на уровне 2% ВВП, который, по его словам, «просто недостаточен» для отражения угроз, исходящих от России и Китая. Этот показатель следует довести минимум до 2,5% ВВП, полагает он.
«Нам предстоит сделать трудный выбор, причем прямо сейчас, — подчеркнул Дирлав. — Нам необходимо срочно строить больше кораблей. Нам нужен гораздо больший флот и больше солдат». Конфликт на Украине продемонстрировал важное значение «боевой живой силы», добавил Дирлав.
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