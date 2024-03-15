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НОВОСТИ

Более 1,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента РФ

12:47 15.03.2024

В Москве на выборах президента РФ уже проголосовали более 1,5 млн человек. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, на 12.00 всего были выданы 1 млн 536 тыс. 364 бюллетеня. «Электронно проголосовали 1 млн 322 тыс. 791 человек, с помощью бумажного бюллетеня – 212 тыс. 665 избирателей», – сообщила глава Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Кириллова заявила также, что выборы президента Российской Федерации в Москве проходят «штатно, без нарушений». «По крайней мере к нам никакой информации не поступало», – заявила глава МГИК.

Напомним, выборы президента России стартовали сегодня и продлятся до 20.00 17 марта. Голосовать в столице могут избиратели, имеющие постоянную регистрацию в мегаполисе, а также жители других регионов РФ, оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 все три дня. Проголосовать онлайн можно круглосуточно до 20:00 17 марта.

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